Mostri, giochi e fantasy per ricordare Lovecraft. A Fabriano lo show formato tavolo del mito horror

L'edizione numero 33 della Fabcon entra nel vivo, e Fabriano si trasforma in palco per raccontare storie e far incontrare oltre 450 giocatori provenienti da tutta Italia. Domani, sabato 26, alle 11, nella sala convegni del Museo della Carta, si terrà un laboratorio dedicato allo storytelling, con un approfondimento sul character design; gli appassionati di scrittura creativa e narrazione impareranno con Valentino Cinefra (dell'associazione Lokendil) e Andrea Laudazi (sceneggiatore, associazione ArtGrade) a costruire personaggi appassionati.



Il programma

Sempre domani, alle 18.30, presso il Centro Sociale "Città Gentile" (Piazzetta del Podestà, ex Anagrafe) si terrà un dibattito sui Mostri, su cosa rappresentano nel nostro immaginario e come si sono evoluti dai tempi del romanzo gotico fino alle serie tv, passando per cinema e romanzi. Un approfondimento di grande interesse, che sarà sviluppato in collaborazione con la Libreria Semi d'Inchiostro e vedrà la partecipazione della scrittrice e docente della Scuola Holden Lorenza Ghinelli e della direttrice artistica del festival PopSophia Lucrezia Ercoli. In serata, alle 21, ma l'appuntamento è sold out, uno degli eventi più importanti di tutta la manifestazione, il torneo de "Il richiamo di Cthulhu" più grande d'Italia e probabilmente anche d'Europa. Oltre 150 giocatori, 25 tavoli e altrettanti master che guideranno i giocatori per cercare di risolvere i misteri ispirati dagli scritti H.P. Lovecraft.

L'avventura

L'avventura di quest'anno si svolgerà sulla linea del fronte italiano nel 1917. La disfatta di Caporetto ha gettato il Regio Esercito Italiano nel panico. L'odio, la morte, il dolore si mescolano in una giostra di violenza apparentemente senza fine. Le trincee, imprigionate in una foschia sinistra, diventano il palcoscenico in cui si svolge una macabra danza di orrori innominabili. Una nuova controffensiva italiana è però all'orizzonte, una speranza di riscatto e di salvezza, ma qualcosa di sinistro si contorce nell'ombra. Le urla disumane si mescolano al rombo dell'artiglieria e gli occhi impazziti cercano di scorgere l'imponderabile, mentre ci si chiede: chi sono i mostri? Domenica pomeriggio, sempre alle 18 30 al Centro Sociale "Città Gentile", sarà invece la volta di Loredana Lipperini, che presenterà il suo romanzo per bambini e ragazzi "Il Senzacoda" e si confronterà con Clelia Conti, organizzatrice del Festival Fiabola, sui mostri nelle fiabe e nelle favole, andando alle origini del nostro immaginario. In collaborazione con la Libreria Semi d'Inchiostro. Domenica (ore 21.30, posti esauriti) gran finale con l'avventura dal vivo ambientata nel vecchio west. Nell'immaginaria Colorado Creek i giocatori di ruolo entreranno in scena per affrontare i rischi all'interno di una cittadina che sembra quasi uscita da un vecchio western. Dal saloon escono note musicali e cowboys ubriachi e tutti i rischi che si andranno a legare ad una storia che promette di terrorizzare i giocatori.