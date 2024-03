SAN BENEDETTO Un palestra a cielo aperto sarà installata dall'amministrazione comunale nel parco di via Crivelli, nel quartiere San Filippo Neri di San Benedetto. Il presidente del comitato di quartiere Roberto Vesperini esprime la sua soddisfazione: «Una notizia che porta felicità e attesa: la palestra a cielo aperto, tanto desiderata, si trasferirà nel Parco Crivelli. Dopo molteplici richieste, finalmente si sta dando ascolto alle esigenze del secondo quartiere più popoloso della città.

Gli scopi

La palestra dona una nuova vita al parco di via Crivelli e questo è un segnale tangibile di quanto alcuni organi dell'amministrazione tengano in considerazione le esigenze e i desideri della popolazione, dimostrando un impegno concreto e significativo per la riqualificazione del nostro parco che molti hanno lasciato nell’abbandono. La sua presenza non solo promuoverà uno stile di vita sano e attivo tra i residenti, ma contribuirà anche a creare un punto di aggregazione e socializzazione per la comunità. Non possiamo che essere grati a coloro che hanno reso possibile questo e guardiamo con entusiasmo al futuro».

Migliorie anche nel Parco Annunziata, come spiega orgogliosamente il presidente dell'associazione parco Annunziata Andrea Falcioni: «Negli ultimi anni si sono intensificati sensibilità ed impegno per rendere il parco, in gestione della stessa associazione, un parco sociale, che accolga bambini, adulti e famiglie, non solo come punto di ritrovo e gioco, ma anche per progetti socio-educativi e culturali importanti, che si svolgono tutto l’anno. Abbiamo quindi terminato l'installazione nei giorni scorsi di un gioco inclusivo, per permettere a tutti i bambini, anche disabili, di poter usufruire delle attrazioni del nostro parco e favorire l'interazione sociale».

Il metodo

La realizzazione di questa nuova area è stata possibile grazie alle donazioni di feste private e a tutte le realtà che hanno sostenuto questa iniziativa: Bim, Comune di San Benedetto , Fondazione Carisap di Ascoli, LaPlaFerCart, Orsini & Damiani, Promarche, Ksenia security, Evocold, Bellacoggg, Sabelli, om4 e primo piatto.