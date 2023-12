PORTO SAN GIORGIO - Piazza Torino, regna il degrado. Giochi rotti, altalene assenti o da sostituire, giochi impraticabili per l’assenza di maniglie e casetta dei libri distrutta. Una situazione che regna da diverso tempo e che è andata via via peggiorando. Eppure piazza Torino è frequentatissima dai bambini e dalle famiglie, è vicina al polo scolastico ed è uno dei luoghi simbolo di Porto San Giorgio, fulcro di un quartiere popolatissimo.



Sul caso interviene pure il consigliere d’opposizione, Christian De Luna: «Questa piazza non va trascurata. Per i giochi serve una programmazione continua perché poi vengono danneggiati e ci vuole tanto tempo per inserire le spese da sostenere nei bilanci». Ancora: «E’ un piazza frequentatissima - ricorda De Luna - probabilmente la più bella di Porto San Giorgio che fa parte di un piccolo quartiere, dove ci sono le scuole e quindi tanti servizi. Essendo una piazza molto fruita, le strutture vengono consumate maggiormente rispetto ad altri parchi, per questo necessita di una manutenzione costante. La precedente amministrazione aveva effettuato tantissimi interventi e l’aveva trasformata, recuperando altri spazi in cui erano stati inseriti altri giochi».

«Bisogna riqualificarla dopo 40 anni»

Serve una visione di lungo termine, «penso che dopo più di 40 anni che esiste quella piazza - ha suggerito De Luna - vadano stanziati soldi per riqualificarla. Un conto erano gli standard con i quali è stata formata negli anni ‘80 e un conto sono gli standard del 2023. Basti pensare alle aiuole con i cordoli attuali che non sono sicuri e andrebbero abbattuti o alleggeriti. La pavimentazione è dissestata dalla presenza delle radici. Bisogna sollecitare il Comune ad effettuare una manutenzione ordinaria perché è una piazza frequentatissima e a differenza di tante altre, va monitorata costantemente». Anche i residenti sono sul piede di guerra visto che da tempo viene chiesta maggiore cura e attenzione per la piazza gioiello di Porto San Giorgio. Il consigliere De Luna, ricorda che «il progetto delle casette per la sistemazione di ogni giardino da parte dei cittadini, lanciato in campagna elettorale dall’attuale maggioranza, non è stato mai realizzato o forse hanno capito che non era fattibile. Ad occuparsi della manutenzione deve esserci la nostra società municipalizzata, sulla base di un cronoprogramma per programmare gli interventi. Serve un piano costante di monitoraggio per tutti i parchi che sono tantissimi. La nostra città è di 8 chilometri quadrati ma oltre ad essere ad elevata densità di case, ci sono tanti parchi e serve un lavoro costante di una persona se non due».