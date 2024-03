PORTO SAN GIORGIO - Follia in centro a Porto San Giorgio dove nel tardo pomeriggio di sabato un ubriaco ha aggredito dapprima gli avventori di un locale e quindi i carabinieri. Alla fine, e non poteva essere altrimenti, è scattato l’arresto. Si tratta di un albanese residente in città che dopo le 19 si è recato in uno dei locali di via Gentili, che sta prendendo piede come strada della movida, per un aperitivo.

La ricostruzione



Ma qui è successo di tutto, con l’uomo che prima ha avuto un’accesa discussione con il titolare del locale, poi ha iniziato a prendersela con alcuni avventori. Un giovane ha cercato di riportare la calma, ma fra quest’ultimo e l’aggressore c’è stata una breve colluttazione. L’albanese ha iniziato a lanciare sedie e tavoli e, una volta fuori dal locale, ha cominciato anche a prendere a pugni le auto in sosta e a inveire contro i presenti. Non l’ha calmato nemmeno l’arrivo dei carabinieri, visto che ha cercato di aggredire anche loro. I militari sono riusciti a immobilizzarlo e poi sono scattate le manette.

L’albanese è stato caricato in macchina e condotto al pronto soccorso di Fermo in arresto, in attesa della convalida del provvedimento da parte del magistrato. Tra l’altro nei giorni scorsi a più riprese, sempre a Porto San Giorgio, ma questa volta in via Properzi, i residenti hanno più volte lanciato l’allarme per un giovane italiano che dapprima ha allagato casa con danni a tutto il palazzo e poi, nei giorni successivi, ha ridato in escandescenze, tanto che del caso si è occupato anche il sindaco Valerio Vesprini, rimarcando la difficoltà di affrontare episodi del genere, quando non è possibile effettuare l’arresto né prendere altre misure.

Per due volte il giovane è stato portato e ricoverato all’ospedale e per due volte è uscito la mattina dopo. Inoltre, sempre per casi di questo genere, paura ieri mattina anche in centro a Monte Urano per un uomo che ha dato in escandescenze: sul posto i carabinieri. Intorno alle 10 è partita la segnalazione per il protagonista, originario dell’Est: chiamati anche i sanitari della Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare. Anche lui è stato accompagnato al pronto soccorso del Murri.