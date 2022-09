SAN BENEDETTO - Momenti di follia a bordo di un pullman di linea che stava percorrendo le strade del centro abitato di San Benedetto. È accaduto nel pomeriggio di venerdì quando i militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Benedetto sono dovuti intervenire per arrestare per resistenza ad incaricato di pubblico servizio, lesioni e danneggiamento aggravato, un ventitreenne extracomunitario, già noto alle forze dell’ordine, oramai residente nel piceno da diversi anni.

La follia

Il giovane, in viaggio sulla linea extraurbana che collega il centro di San Benedetto a quello di Ascoli Piceno, senza un apparente motivo, ha cominciato ad inveire contro il conducente, un 56enne del luogo, per poi aggredirlo fisicamente. Lo ha colpito più volte fino a causargli lesioni poi giudicate guaribili in 7 giorni. Ha anche rotto gli occhiali che il malcapitato conducente dell’autobus indossava. I militari, informati di quello che stava accadendo da una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112, sono prontamente intervenuti e, all’altezza della frazione di Pagliare del Comune di Spinetoli, saliti a bordo del pullman, hanno bloccato ed identificato il giovane straniero per cui è scattata anche la denuncia per interruzione di pubblico servizio. L’uomo ha fornito la sua versione dei fatti all’Autorità Giudiziaria ascolana che, nel corso dell’udienza di che si è tenuta nella mattinata di sabato all’interno del Tribunale di Ascoli, ha convalidato l’arresto e disposto per lui l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.



La paura

Non si tratta del primo caso simile a bordo di pullman di linea e, per questo motivo, da anni la Start ha disposto un servizio di sorveglianza intera e di sicurezza all’interno dei mezzi. Si tratta di un servizio finalizzato anche a tutelare il lavoro dei controllori che hanno il compito di verificare il corretto acquisto dei titoli di viaggio da parte dei fruitori del servizio.