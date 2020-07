Idea folle: ragazzini choc sfidano le auto e gli amici filmano con il cellulare

SENIGALLIA - Ultima follia dei ragazzini, piombano davanti all’auto all’improvviso davanti agli amici che filmano l’impresa, considerandola eroica. E’ accaduto poco dopo la mezzanotte di sabato in piazzale Bixio, davanti all’hotel La Vela. «Ero andato con degli amici a cena sul lungomare Mameli – racconta un 73enne di Falconara – e stavo tornando a casa quando è accaduto questo episodio assurdo. Ero appena arrivato davanti all’hotel La Vela, diretto verso il sottopasso di via Dogana Vecchia, quando due ragazzini sono sbucati all’improvviso davanti a me, mettendosi di schiena e con le mani sui fianchi».

Gli hanno sbarrato la strada e se lui non avesse avuto la prontezza di frenare, li avrebbe investiti. «Ho aperto la portiera e stavo per scendere – aggiunge – ero davvero arrabbiato ma a quel punto uno mi hanno detto che era solo uno scherzo. Intanto gli amici ridevano e riprendevano con il telefonino. Me ne sono andato con una rabbia addosso e mi chiedo come possano così giovani giocare con la loro vita e rischiare di mandare anche nei guai malcapitati automobilisti».

Per Senigallia non è una novità, già in passato i ragazzini si sfidavano sdraiandosi sulle strisce pedonali. L’episodio è accaduto vicino alla darsena dei pescatori che conduce alla banchina di ponente. Qui i ragazzini, magari proprio gli stessi, hanno lanciato degli oggetti sugli scogli tra cui una bicicletta presa in giro. Hanno e cenato e bevuto utilizzando tavolo e sedie degli amici del molo, lasciando tutto sporco. Il porto continua a rimanere una zona calda nel weekend. Notte tranquilla invece sul lungomare dove i controlli della polizia hanno evitato risse e atti vandalici. Sono stati effettuati anche contro gli assembramenti. Gli agenti hanno monitorato la situazione sulla navetta che dalla stazione porta in discoteca. Numerosi ragazzini, tutti senza mascherine, accalcati, sono stati contingentati dagli agenti nel momento di salire.

Nel corso dei controlli della polizia sono stati fermati e controllati oltre 50 veicoli elevando sanzioni per varie violazioni alle norme di comportamento del Codice della strada. Sono poi stati estesi all’interno di un noto da ballo dove era in corso una serata danzante. È stata verificata la sussistenza dei titoli previsti per l’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo e tutti i requisiti di sicurezza anche in relazione alle prescrizioni anti Covid, senza rilevare irregolarità.

