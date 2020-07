Prova a disfarsi della cocaina poi aggredisce i carabinieri: la notte brava di un giovane egiziano finisce con l'arresto

RICCIONE - I militari della Compagnia Carabinieri di Riccione hanno arrestato D.E., 23enne cittadino egiziano, residente ad Osimo, pregiudicato.Nella circostanza i militari, all’interno parcheggio della discoteca “Musica” ubicata in via Trebaci a Riccione (dove c'era il Prince, è il nuovo locale di Albertino aperto pochi giorni fa), notavano il giovane in atteggiamento sospetto aggirarsi tra gli altri avventori. Durante le fasi di identificazione, l’indagato, dapprima gettava furtivamente a terra una dose di sostanza stupefacente - risultata successivamente pari a mezzo grammo di cocaina - poi, al fine di sottrarsi all’accertamento di polizia, assumeva un atteggiamento ostile e minaccioso sino ad aggredire fisicamente i militari i quali riuscivano, dopo breve colluttazione, ad immobilizzarlo. Nel corso dell’evento i due militari riportavano lievi lesioni refertate dai sanitari del Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Riccione.

