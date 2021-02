PIANE DI FALERONE - Una notizia che sta sconvolgendo tutta la comunità di Piane di Falerone: una donna di 69 anni (L.L) è morta in seguito ad una caduta dalle scale. La donna ha battuto violentemente la testa contro i gradini ed è rimasta a terra fino all’arrivo del figlio che ha allertato i soccorsi. Gli operatori sanitari del 118 sono intervenuti subito ma per la donna non c’è stato niente da fare.

