Altidona, non pagano il conto dell'albergo, distruggono il bagno e fuggono: 7 denunciati

ALTIDONA - Il reato si chiama "insolvenza fraudolenta": ed i carabinieri di Pedaso hanno denunciato sette persone che sono fuggite dopo non aver pagato il conto dell'albergo, dove anzi hanno anche pesantamente danneggiato il bagno.

I carabinieri della Stazione di Pedaso, dopo aver ricevuto una denuncia dall'amministratore unico della struttura ricettiva di Altidona, hanno avviato approfonditi accertamenti e denunciato sette persone (quattro donne e tre uomini, tutti già gravati da vari precedenti di polizia) per i reati di insolvenza fraudolenta e danneggiamento. Gli ospiti della struttura ricettiva, non solo hanno rifiutato di pagare l'importo pattuito per i servizi ricevuti, ma hanno anche inflitto danni volontari ai servizi sanitari presenti all'interno degli alloggi. Le azioni di questi individui hanno causato un danno patrimoniale il cui ammontare è ancora in fase di quantificazione.