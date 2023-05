Come si demolisce un albergo: il pubblico di umarell osserva in silenzio sul lungomare di Pesaro

PESARO - E' arrivata la bella stagione ma fino al 31 maggio proseguiranno i lavori di demolizione dell’hotel Garden, nel cuore in viale Trieste, davanti agli stabilimenti balneari ormai prossimi all'apertura. L'albergo era stato acquistato 7 anni fa dal gruppo Renco, per poco più di un milione di euro attraverso l’asta bandita a causa del fallimento della precedente proprietà. Un progetto ambizioso che dopo aver subito una battuta d’arresto legata anche al periodo della pandemia adesso è potuto finalmente ripartire.

Diventerà un struttura a 4 stelle con sole suite

Con l’ex Garden, il gruppo Renco sbarca anche nella sua Pesaro. Non solo la Renco ne avrà la gestione diretta. Il progetto di ristrutturazione per la futura struttura a 4 stelle è annunciato di alto livello ed è nell’ambito del concept dei boutique hotel, ovvero un albergo di sole suite. Al momento è uno spettacolo gratuito per decine e decine di umarell che seguono i lavori di demolizione (con un enorme "tenda" sostenuta da una gru per proteggere le vicine abitazioni da eventuali schegge, pezzi di calcinacci che potrebbero cadere durante le operazioni) lungo viale Trieste.