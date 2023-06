​Ancona, una prenotazione cancellata e scatta la violenza: rissa in un B&B. Picchiato il gestore

ANCONA- Una rissa furibonda sedata solo dall'intervento dei poliziotti. E' quanto avvenuto questa mattina (27 giugno), in un Bed&Breakfast del centro di Ancona, tra il gestore della struttura (un 65enne) e l'ospite, un 56 enne cittadino slovacco. Ad avere la peggio il primo che ha fatto registrare sette giorni di prognosi a causa dei colpi ricevuti. Il cittadino slovacco è stato denunciato per lesioni.

Il fatto scatenante

Alla base della rissa la prenotazione online annullata dal gestore di cui l'ospite (a suo dire) non sapeva nulla. Secondo la prenotazione originaria, da regolamento, lo stesso ospite aveva diritto alla colazione ma non di usufruire della cucina. Per tutta risposta il 56enne ha preteso ugualmente di usare la cucina sporcando tutto. Di conseguenza il gestore ha fatto richiesta di annullamento della prenotazione. Da lì la violenza sedata solo dall'arrivo della polizia.