Furti di rame nell'Anconetano, finisce la latitanza del capo della banda: preso in Germania

ANCONA - È stato preso in Germania dall'Interpol, estradato e arrestato all'aeroporto di Fiumicino dalla Polizia di Ancona: finisce a Regina Coeli il capo di una banda specializzata nei furti di rame accusata di savriati colpi in aziende dell'Anconetano.

L'arresto arriva dopo il provvedimento di revoca del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell'ordine medesimo emesso dalla Procura Generale della Repubblica c/o la Corte d'Appello dl Perugia.

L'uomo infatti deve espiare la pena residua dl un ann0 e messi e 11 giorni di reclusione per il reato dl furto, aggravato, commesso in concorso di persone. Tale provvedimento è stato emesso al culmine di un’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Ancona, a seguito di reiterati furti di ingenti quantità di rame – asportati dai capannoni industriale sedenti nel territorio di Ancona e provincia - commessi dall’odierno arrestato, in concorso con altri cinque complici, tutti arrestati in flagranza di reato all’epoca dei fatti. L’uomo, all’epoca dei fatti si era sottratto alla cattura migrando in Germania, presso la città di Stoccarda, ove veniva rintracciato dal personale Interpol e, successivamente, estradato in Italia per l’espiazione della pena.