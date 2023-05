Gabicce, aumentano i turisti in albergo: +20% a maggio (rispetto al 2022)

GABICCE - Segnali positivi in vista della stagione estiva a Gabicce: già a maggio percentuale di riempimento degli hotel per la stagione in crescita del 20%. Rispetto al 2022, salgono anche i ricavi complessivi della destinazione

La crescita

Sono segnali positivi quelli che arrivano dal comparto turistico di Gabicce in vista della prossima stagione estiva ormai ai nastri di partenza. Alla data del 22 maggio scorso, sulla base delle prenotazioni fino a questo punto registrate per tutta la stagione, la percentuale di riempimento delle strutture ricettive gabiccesi si attesta al 54,6%, con una crescita del 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (2022).

L'Osservatorio

A rivelarlo è lo studio dell'Osservatorio Gabicce H-DID, realizzato nell'ambito del progetto "Gabicce Smart Destination", che vede fianco a fianco Associazione Albergatori Welcome to Gabicce, Fondazione Visit Gabicce e HBenchmark con il prezioso supporto di RivieraBanca. H-Benchmark aggrega i dati provenienti dai gestionali (PMS) dei singoli hotel e restituisce in real time ed in forma anonima e aggregata le tendenze passate (ultimi 24 mesi) e future (12 mesi) del mercato locale. I dati raccolti riguardano informazioni come stato della prenotazione, data inserimento, data arrivo e partenza dell'ospite, numero di persone, tipo di camera, canale di prenotazione, segmento di mercato, nazionalità e valore economico. Lo studio fotografa uno scenario senza dubbio incoraggiante non solo sotto il profilo della percentuale di riempimento.

Più Bed&Breakfast

Si prevede, infatti, una sostanziale crescita rispetto allo scorso anno dei ricavi complessivi.

Particolarmente gettonati dai turisti che hanno già prenotato le loro vacanze a Gabicce sono i bed&breakfast (30,4%), seguiti dagli hotel pensione completa (29%) e da quelli a mezza pensione (21,7%). Al momento, l'81,2% del mercato è rappresentato da ospiti italiani, seguiti da quelli tedeschi (1,3%) e dagli svizzeri (0,9%).

Contestualmente, l’osservatorio GABICCE H-DID ha promosso il sondaggio "Immagini e ricordi di Gabicce" con l'obiettivo di scoprire l'immagine che Gabicce ha al di fuori dei confini territoriali e di conoscere quali impressioni e ricordi hanno coloro che sono stati qui in vacanza.

La soddisfazione

In particolare, emerge l’associazione di Gabicce alle parole mare, casa, relax, famiglia e tranquillità, la forte soddisfazione di coloro che hanno soggiornato a Gabicce Mare (media 4.67/5), sia dei servizi di alloggio che dei servizi di ristorazione, il passaparola positivo che è stato promosso e il forte desiderio di ritornarci quanto prima. Un altro dato rilevante è che l'80,6% degli ospiti ha trascorso il proprio soggiorno a Gabicce in compagnia della famiglia e che tra le attrazioni preferite dagli ospiti oltre alla spiaggia gabiccese (93,5%) e alle escursioni in barca (30,6%), ci sono tutte le attività che si possono svolgere per scoprire il patrimonio naturale, culturale ed enogastronomico di cui il territorio è ricco e che è possibile prenotare presso la Fondazione Visit Gabicce, Viale della Vittoria 23.