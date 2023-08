La Prefettura chiama, Tolentino risponde: ospitato 14enne proveniente dalla Guinea dopo il viaggio della sperenza

TOLENTINO- L’Amministrazione comunale di Tolentino ha risposto ad un appello della Prefettura per l’affidamento temporaneo di uno dei cinque minori giunti in Italia, non accompagnati, assegnati a Macerata. Il minore, un ragazzo proveniente dalla Guinea di 14 anni, è sbarcato dopo aver affrontato da solo la traversata del mar Mediterraneo in uno dei cosiddetti “viaggi della speranza”. Ora è accolto temporaneamente in un luogo ritenuto adatto.

Il commento del sindaco

«Con questo gesto, la Comunità tolentinate – sottolinea il Sindaco Sclavi – risponde positivamente all’invito della Prefettura, per l’affido temporaneo di un minore, dimostrandosi accogliente e inclusiva.

Sarà nostra premura essere vicino a questo ragazzo che si trova lontano da casa e dalla famiglia, offrendo la migliore ospitalità nell’attesa di definire il percorso più adeguato di tutela sia giuridica che sociale, di concerto con la Prefettura di Macerata. Non si può negare a nessuno la possibilità di migliorare la propria vita e di aspirare giustamente a un futuro migliore».