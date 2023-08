Operazione a Mezzavalle contro droga e bivacchi proibiti: multe per oltre 14mila euro. Sequestrati marijuana e hashish

ANCONA- Operazione odierna (17 agosto) da parte dei Carabinieri forestali che sono intervenuti a Mezzavalle, nei pressi di Portonovo ad Ancona, per le consuete operazioni contro il campeggio abusivo, l'accensione di fuochi all'interno del parco Regionale del Conero e il consumo di droga. In totale si conteranno ammende per circa 14.400 euro

Il dettaglio

Viste le segnalazioni dei giorni scorsi, alle 5 di oggi i carabinieri sono scesi in spiaggia individuando 72 persone intente a pernottare con tende e sacchi a pelo (altri in strutture diverse) con tanto di fuochi e, in un caso, una cucina da campo con bombole a gas. Tre persone sono state sorprese dai cinofili con marijuana e hashish (per uso personale) che sono state sequestrate. A questi ultimi è anche stata sospesa la patente di guida.