Festival Terra Madre a San Benedetto del Tronto, “Agire l’accoglienza ai tempi del Decreto Cutro​”

SAN BENEDETTO - Secondo Festival Terra Madre a San Benedetto del Tronto. Il tema: “Agire l’accoglienza ai tempi del Decreto Cutro”.

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, giovedì 22 giugno 2023 alle ore 18.30 al Museo del Mare di San Benedetto del Tronto, in viale Colombo n. 94, si terrà l'incontro “Agire l’accoglienza ai tempi del Decreto Cutro”, organizzato dalla Cooperativa Sociale On the Road nell’ambito della seconda edizione del Festival Terra Madre in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato.

L'illegalità

In seguito alla conversione del Decreto Cutro in legge, migliaia di persone saranno condannate all'illegalità. Le conseguenze ricadranno sia a livello nazionale che territoriale, aumentando il rischio delle persone di cadere nella rete delle economie illegali e dello sfruttamento.

Le nuove difficoltà che si andranno ad affrontare sono innumerevoli: che cosa rimane della Protezione Speciale? Come continuare a tutelare i diritti umani, sociali e civili delle persone con la costruzione, sempre se fattibile, di hotspot e CPR regionali? Cosa comportano le nuove forme di trattenimento dei richiedenti asilo e di procedure accelerate di frontiera?

Il dibattito

«Ne parleremo il 22 giugno alle ore 18.30 presso il Museo del Mare di San Benedetto del Tronto con Gianfranco Schiavone e Teresa Menchetti del Forum Per Cambiare L'Ordine delle Cose - spiegano gli organizzatori - Grazie aɜ nostrɜ ospiti, avremo modo di conoscere il percorso intrapreso dal Forum Per Cambiare l'Ordine delle Cose per proporre un nuovo Patto Europeo per l'Immigrazione e l'Asilo».

