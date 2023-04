Si presenta in un albergo di Ancona e, chiedendo soldi, dice di «essere seguito dalla mafia». In realtà aveva fumato marijuana

ANCONA - Dice di essere seguito dalla mafia e, senza documenti, si presenta in un hotel chiedendo soldi. Nel corso della serata di ieri, su disposizione della Sala Operativa della Questura, il personale della Squadra Volante è dovuto intervenire in piazza Rosselli, nella hall di una struttura ricettiva, dopo l'allarme lanciato dalle receptionist per la presenza di una persona molesta che domandava incessantemente denaro.

Aveva marijuana

L'uomo, un 24enne italiano in stata psicofisico alterato, alla vista della polizia ha confermato di aver perso i documenti e di essere seguito da associazioni mafiose senza tuttavia riuscire a fornire ulteriori delucidazioni. L'uomo aveva con sé della marijuana (di cui aveva fatto uso). Dal successivo controllo è stato trovato nel suo trolley un ulteriore quantitativo di marijuana in una busta. La sostanza, comprensiva della piccola quantità consegnata spontaneamente e di quella rinvenuta nello zaino, era del peso lordo complessivo di 26,8 grammi. E' così scattata la sanzione per la detenzione della sostanza stupefacente (poi sequestrata) per uso personale.