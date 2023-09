Matelica, sotto l'effetto degli stupefacenti aggredisce madre e nonna: denuncia e Tso per un 23enne

MATELICA - Sotto l'effetto degli stupefacenti aggredisce la madre e la nonna 86enne: ragazzo di 23 anni di Matelica finisce in opedale ma con una denuncia er maltrattamenti in familgia.

È successo ieri, quando il ragazzo ha aggredito la madre e la nonna ottantaseienne nell’abitazione che condividono. Le due donne, terrorizzate, hanno chiesto l’intervento dei carabinieri che hanno bloccato il ventitreenne nella sua cameretta. Una volta giunti sul posto gli uomini dell’arma hanno contattato il 118 e l’uomo è stato sottoposto a trattamento sanitario all’ospedale di Camerino. Visto il suo stato di salute, è stato condotto in una struttura sanitaria protetta di Macerata. Ma è anhe scattata la denuncia all’autorita’ giudizaria per il reato di maltrattamento in famiglia.