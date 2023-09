Infortunio sul lavoro ad Appignano, mano sotto la pressa: ferito il titolare dell'azienda costretto alla subamputazione di un dito

APPIGNANO Infortunio sul lavoro questo pomeriggio in un'azienda metalmeccanica di Appignano. Per cause in corso di accertamento, il titolare dell'impresa si è ferito alla mano sinistra mentre stava utilizzando una pressa.

Sul posto gli ispettori dello Spsal

L'allarme è stato dato dalla moglie. Sul posto i sanitari del 118 che hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza per il trasferimento del ferito all'ospedale di Torrette ad Ancona. Intervenuti anche gli ispettori dello Spsal dell'Ast. L'uomo avrebbe riportato la sub amputazione di un dito della mano sinistra.