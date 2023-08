Sicurezza sul lavoro, nei primi sette mesi del 2023 aumentati gli infortuni mortali. Nelle Marche sono 14 le vittime

Drammatico il bilancio proveniente dall'Osservatorio sicurezza sul lavoro di Vega Engineering. Nei primi sette mesi del 2023, in Italia, 559 sono le vittime, con una media di 80 lavoratori al mese. Situazione critica e in netto peggioramento di mese in mese: crescono, infatti, gli infortuni mortali registrati in occasione di lavoro (+4,4% rispetto allo stesso periodo del 2022) passati da 412 a 430. E 129 quelli in itinere.

