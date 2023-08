Travolto mentre scarica materiale dal camion, muore schiacciato sotto gli occhi della moglie

Da una parte gli operai con le mani alla testa, dall’altra la moglie dell’uomo incredula per quanto accaduto in un istante in quello che doveva essere un normale scarico di materiale. L'Aquila deve fare ancora una volta i conti con un infortunio sul lavoro costata la vita di Stupariu Viorel di 57 anni, cittadino di nazionalità romena.

Cosa è successo

La tragedia si è verificata in pochi istanti nel primo pomeriggio di ieri all’intero di un terreno di proprietà della coppia sulla quale si stavano realizzando dei lavori per delimitare meglio la proprietà che si affaccia lungo la Statale 5bis che collega l’abitato del quartiere Bellavista con la frazione di Civita di Bagno. Secondo una prima ricostruzione dell’infortunio, il deceduto, era impegnato a sovraintendere l’operazione di scarico di materiale che lo ha travolto.

La vittima

Un incidente fulmineo che ha colto di sorpresa tutti i presenti.

Anche quando ormai il 57enne era a terra schiacciato dal materiale, i due operai hanno tentato di spostare i pesanti ostacoli che aveva sul torace e di aiutarlo in qualche modo ma tempo pochi minuti per lui non c’è stato più nulla da fare. Sul posto è intervenuto il perosnale medico del 118 insieme ai vigili del fuoco. Dopo poco sono arrivati i carabinieri della Stazione dell’Aquila, del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia, insieme agli ispettori della Asl per i rilievi del caso. Infine è arrivato anche il sostituto procuratore della Repubblica, Simonetta Ciccarelli, di turno, insieme al medico legale della Asl, Giuseppe Calvisi per verificare di persone quanto accaduto.