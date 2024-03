FERMO Non solo ponte sull’Ete, che farà molto per la zona sud della costa di Fermo, una volta inaugurato e operativo. Fermo si prepara alla bella stagione anche nel tratto di costa nord a Lido di Fermo, dove si stanno predisponendo nuovi parcheggi. Migliori servizi quindi e di conseguenza anche una migliore accoglienza per fermani che andranno al mare e non solo, per i turisti che arriveranno e per i semplici curiosi o visitatori che saranno sulla costa.

I parcheggi

«Stiamo apprestando al meglio – annuncia il sindaco Paolo Calcinaro – i parcheggi che si trovano tra via Rossetti e via Caboto, cercando anche di trovare nuovi posti. Avremo quindi una cinquantina di stalli in più per la sosta». Posti che saranno sempre disponibili, appena pronti: non solo utilizzabili, quindi, durante l’estate, ma tutto l’anno. Una disponibilità maggiore che servirà tanto adesso, quanto soprattutto appena arriverà la bella stagione, magari già con la primavera. Nelle prossime settimane, aggiunge il sindaco, «contiamo di riprendere anche quelli dei privati. Lavorare per i parcheggi a Lido di Fermo è importante, sono il perno dell’accoglienza, come sanno bene coloro che vanno al mare d’estate».

Il passaggio

Nuovi parcheggi quindi, e non solo perché si sta andando avanti anche in un’altra zona, sempre di Lido di Fermo. Oltre ai parcheggi, aggiunge Calcinaro, «abbiamo realizzato un passaggio nella zona oltre la chiesa, con un’area per il ricovero delle biciclette. Il passaggio vecchio prevedeva un solo senso di marcia, ora è invece a doppio senso». La zona, per intenderci, è quella che si trova dopo il piazzale di via Verrazzano. La città, quindi, conta di farsi trovare pronta per il ponte pasquale, anche se la Pasqua arriva presto quest’anno. Pronta, cioè, per l’arrivo dei primi visitatori. Turisti che saranno in centro storico, ma magari non mancheranno di puntare la costa per conoscerla o semplicemente fare una passeggiata vicino al mare. Di certo per la spiaggia sarà presto, ovviamente, ma il Comune si farà trovare pronto preparandola per tempo. «Per questo – dice il sindaco – si comincerà con la pulizia della spiaggia». Il primo intervento in programma, le cui tempistiche ancora non sono note, per preparare al meglio la stagione 2024. Nel frattempo manca poco, il countdown finale è iniziato per l’inaugurazione del ponte sul fiume Ete, fissata per il prossimo 16 marzo. Del collegamento tra le due sponde del fiume, e di conseguenza anche tra le due città, si è ampiamente detto nel corso dei mesi e degli anni in cui l’opera è stata prima predisposta e poi realizzata.

La bici

Da Lido di Fermo si potrà arrivare comodamente e in piena sicurezza, grazie alla pista ciclabile, fino a Marina Palmense, passando per Porto San Giorgio. E per prepararsi al meglio per la prossima stagione, l’assessorato al Turismo inizierà presto un confronto con le strutture ricettive del territorio. Da qualche anno, infatti, l’assessore al Turismo Annalisa Cerretani organizza un momento di riflessione, nell’ambito di Tipicità, per fare il punto e analizzare le prospettive. L’appuntamento per quest’anno è per lunedì mattina, al Fermo Forum, con il meeting “A Tipicità è già estate”, nel quale si discuterà di strategie per la prossima estate.