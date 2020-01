Le sorprendenti confessioni hot di Francesca Cipriani: «Non faccio sesso da un anno»

Francesca Cipriani e le confessioni hot. «Cerco una persona vera, di cui mi possa fidare, mentre ultimamente ho incontrato molte persone false. Esigo rispetto e sono stata trattata nel modo sbagliato da qualcuno negli ultimi tempi, ma con me hanno capito male», le cose non vanno bene in campo sentimentale per Francesca Cipriani.

L’ex gieffina, pupa e naufraga dell’Isola dei Famosi infatti ha confessato di non fare sesso da tempo: “Forse qualche bacio l'ho dato – ha svelato ospite ai microfono della tramessione “Un giorno da pecora - ma non faccio sesso da più di un anno, non ricordo nemmeno più l'ultima volta che l'ho fatto”.

I corteggiatori comunque non mancano, ma non fanno la caso suo: “Si, ma nessuno adatto a me. Pensavo che uno di questi si potesse salvare ma poi ho scoperto che lui ha una doppia vita. Me ne sono accorta perché blocca o sblocca le storie di WhatsApp, mi fa vedere una vita ed invece lui ne ha un'altra, mi mostra quello che vuole”.

Ultimamente le è arrivata anche una proposta di matrimonio: “Me lo ha chiesto un mio ex fidanzato. Ci siamo lasciati di comune accordo, ma forse l'ho lasciato un po' più io”.

