GROTTAMMARE - Michael Rocchetti, tra i primi dieci fumettisti italiani più conosciuti è il “Grottammarese dell’Anno” 2022. La città premia dunque l’illustratore grottammarese, in arte Maicol e Mirco, classe 1978, uno dei più accreditati a livello nazionale che vanta collaborazioni importanti e prestigiose: celebri i suoi “scarabocchi” scelti da Zerocalcare per essere inseriti all’interno della produzione Netflix “Strappare lungo i bordi”.

Autore di numerose storie brevi e graphic novel ha acquisito grande notorietà con “Gli scarabocchi di Maicol & Mirco” irriverenti e caustiche vignette su sfondo rosso. «I premi non si commentano, si ritirano solamente – dichiara soddisfatto Michael Rocchetti, detto Maicol - Però un premio così vicino al proprio percorso, alla propria casa, due parole le merita, visto che sconfigge la paura ultima di un autore: quella di non essere profeta in patria. Solo che questo premio non è mio, al massimo è di Maicol & Mirco, mia sofisticata incarnazione. Anzi è dei miei personaggi, solo loro meritori di tanta esagerata attenzione, di Claudia, mia moglie, che ha conosciuto e frequentato le mie assenze, mentali ma quotidiane e di mia figlia Febe, toccherà a lei dividerlo con tutti voi».

La soddisfazione del sindaco



Soddisfazione da parte del sindaco Enrico Piergallini che insieme ai membri dell’associazione Lido degli Aranci ha svelato il nome del vincitore di quest’anno. «Questo riconoscimento – afferma Piergallini – rappresenta un’occasione per raccontare all’esterno queste figure che ogni anno vengono premiate e dare un segnale. Un indicatore importante anche per i ragazzi che magari in questi giorni sono nelle loro camere a disegnare. Grottammare ha al centro della propria cultura il Museo dell’illustrazione contemporanea, a riguardo voglio ricordare l’ottenimento di 200mila euro per un progetto culturale concentrato proprio sul Mic, e Michael fa parte di questo progetto».



Il patrimonio artistico del Mic conta, oggi, circa 500 opere, tra disegni, illustrazioni, fumetti, caricature, firmate dai più importanti disegnatori italiani. Nasce infatti da una produzione artistica legata al Festival nazionale dell’Umorismo ’Cabaret, amoremio!’, che per diversi anni ha proposto omaggi a personaggi del mondo dello spettacolo, richiamando l’interesse di molti autori del calibro di Milo Manara, Tanino Liberatore, Bruno Bozzetto, Guido Crepax, Franco Matticchio, Pablo Echaurren, solo per citarne alcuni. Nella collezione è presente anche un gruppo di opere di Angelo Maria Ricci, disegnatore di Diabolik, anche tra i vincitori del “Grottammarese dell’anno”. Michael Rocchetti sarà premiato nel corso dello spettacolo “Una rotonda sul mare” in programma il 14 gennaio al Teatro delle Energie e riceverà un dipinto di Alberto Ottaviani. Ospite della serata Beppe Carletti, noto tastierista italiano e cofondatore del gruppo musicale Nomadi, assieme allo storico cantante Augusto Daolio, che si esibirà in una performance “A Teatro in acustico”. Protagonista della serata anche la compagnia teatrale di Ascoli “Li freciute”, conduzione a cura di Domenico Valentini e Manuela Cerminiani. Costo del biglietto 12 euro, il ricavato sarà devoluto all’Ail di Ascoli Piceno. Per maggiori informazioni contattare la Lido degli Aranci al numero 335 6234568.