Samb ventesima con 51 punti e Fano quintultimo a quota 31: la classifica dell'anno solare

ANCONA - Samb quinta in classifica nel girone B con 51 punti, ma ventesima tra tutte le 60 squadre di Serie C. Vis Pesaro terzultima a quota 32 e soprattutto Fano penultimo a 31 nel girone B ma quintultimo in tutta la C: hanno fatto peggio solo il Rimini e il Gozzano nell’A con 29 punti, Bisceglie e Rende nel C con 28 punti. Con la Serie C in sciopero e già in vacanza, è facile compilare in anticipo la classifica dell’anno solare della terza serie.



La Samb è la migliore delle quattro marchigiane. Ha collezionato 51 punti in 39 partite disputate da gennaio a oggi, compreso il playoff perso a maggio contro il Sudtirol. Sono 13 le vittorie, 12 i pareggi e 13 le sconfitte, 49 le reti segnate e 48 quelle subite. I rossoblù sono di fatto ventesimi nella graduatoria complessiva dei tre gironi. In vetta c’è la Reggina, attuale capolista del girone C, con 74 punti in 37 partite, 23 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte, 64 reti segnate e 22 subite. Secondo è il Potenza con 71 in 36 gare, terzo il Vicenza con 67 punti in 36 partite. Seguono Siena 65, Feralpisalò 64, Sudtirol 63, Catanzaro e Carrarese 62, Triestina 60, Virtus Francavilla 59, Monopoli 57, Arezzo 56, Novara 56, Pontedera 56, Catania 56, Pro Patria 54, Pro Vercelli 54, Viterbese 54 e Alessandria 53.



Ha chiuso l’anno al 12° posto nel girone B ma al 37° in tutta la Serie C la Fermana, che ha totalizzato 37 punti da gennaio in qua grazie a 8 vittorie, 13 pareggi e 17 sconfitte con 24 reti segnate e 50 subite, playoff perso 2-0 a maggio contro il Monza compreso. È invece rispettivamente 17ª e 48ª la Vis Pesaro con 32 punti in 37 partite, 7 vittorie, 11 pareggi e 19 sconfitte, 28 reti segnate e 42 subite. Chiude la graduatoria dell’anno solare delle marchigiane il Fano con 31 punti in 37 partite, 7 vittorie, 10 pareggi e 20 sconfitte, sole 23 reti segnate e 46 subite.





