Nostradamus 2.0 e la profezia per il 2023: «L'arrivo dell'Anticristo segnerà la fine dei tempi»

Anno nuovo, vita nuova. Così recita il detto che porta con sé tante nuove previsioni e propositi per il nuovo anno. Anche il 2023 come i suoi predecessori, potrebbe essere ricco di significati e avvenimenti (alcuni più inquietanti di altri), parole del Nostradamus "vivente" che ha previsto anche fatti non proprio piacevoli.

La profezia

Ogni qualvolta che si entra in un nuovo anno si tende a consultare l'oroscopo per sapere come amore, lavoro e salute andranno ma anche ad ascoltare le profezie di coloro che si proclamano profeti e dicono di prevedere il futuro.

Nostradamus "vivente", il suo nome è Athos Salomé, avverte che nel 2023 «Potrebbe presentarsi l'Anticristo che potrebbe anche non essere una sola persona. Questo potrebbe segnare l'inizio della fine dei tempi».

​Profezia sui poteri mondiali

Oltre all'inquietante previsione riguardante l'Anticristo, Salomé parla anche dei mercati finanziari e delle potenze mondiali.

A Daily Star ha detto: «Attenderemo di vedere chi sarà la più forte tra Russia e Cina. Il dollaro non sarà facile da far crollare e le criptovalute diventeranno sempre più potenti».