Montegranaro, maltratta la madre da anni: pregiudicata espulsa da casa, non può più avvicinarsi

MONTEGRANARO - L'inferno dei maltrattamenti in casa: i carabinieri hanno dovuto intervenire negli ultimi giorni nel Fermano in due casi molto diversi tra loro. Allontanata da casa una donna che da tempo maltrattava la madre e denunciato un uomo che, ubriaco, picchiava la moglie.

Delitto di Sirolo, Fatah Melloul vuole uscire dal carcere: chiesta una misura cautelare meno gravosa

A Montegranaro i militari della locale stazione hanno dato esecuzione a una misura cautelare di divieto di avvicinamento e allontanamento dalla casa familiare nei confronti di una donna, classe 1988, pregiudicata, per reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate con recidiva infra-quinquennale.

La misura cautelare prevede che la donna sia allontanata dalla casa familiare e che le sia proibito avvicinarsi alla madre e ai luoghi frequentati abitualmente da lei, nonché di comunicare con la madre in qualsiasi modo, diretto o indiretto.

Ancona, fratture per pulire la lettiera del gatto. Muore a Torrette, gli eredi denunciano

A Monte Urano, invece, i carabinieri hanno avviato accertamenti dopo la denuncia presentata da un residente e hanno denunciato a piede libero per il reato di maltrattamenti in famiglia un uomo, classe 1963. La denunciante ha riferito che l'uomo con cui convive, da alcuni anni la sottoponeva a comportamenti molesti ed aggressivi, anche di natura fisica, a causa sia dell'abuso di alcool, sia delle difficoltà economiche in cui versava, per le quali non aveva mai richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Nonostante le circostanze, la vittima ha specificamente richiesto di non essere collocata in una struttura protetta. L'Autorità Giudiziaria è stata informata dalla Stazione di Monte Urano, che procederà con l'attivazione del codice rosso per garantire la massima protezione alla denunciante.