Delitto di Sirolo, Fatah Melloul vuole uscire dal carcere: chiesta una misura cautelare meno gravosa

ANCONA Ha chiesto una misura cautelare meno gravosa rispetto a quella del carcere Fatah Melloul, il 27enne algerino accusato di aver ucciso con una fiocina Klajdi Bitri, 23enne albanese, al culmine di una lite scoppiata in strada, a Sirolo.

LEGGI ANCHE: Il killer di Sirolo minacciato chiede di uscire dal carcere: presentata l'istanza dall'avvocato

Il tribunale del Riesame

Per il nordafricano ieri si è svolta l'udienza davanti al Tribunale del Riesame. È comparso davanti al collegio di giudici e, attraverso l'avvocato Davide Mengarelli, ha chiesto di uscire dal carcere e ottenere quindi una misura cautelare meno gravosa. I giudici si sono riservati sulla decisione da prendere. Melloul è accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e si trova in cella dal 27 agosto, data del delitto di via Cilea.