ANCONA Chiede di lasciare Montacuto Fatah Melloul. Tramite il suo avvocato Davide Mengarelli ha presentato istanza al tribunale del Riesame per essere scarcerato: chiede la libertà o in subordine i domiciliari con il braccialetto elettronico.

L’udienza non è stata ancora fissata. Il 27enne algerino, residente a Jesi, si trova in cella dallo scorso 27 agosto quando ha ucciso con un colpo di fiocina al cuore l’operaio albanese di 23 anni Klajdi Bitri al culmine di una lite stradale: il pm Marco Pucilli lo accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. La difesa, invece, punterà a dimostrare l’involontarietà del gesto: il 27enne, che si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere, al suo legale ha confidato di essersi difeso da un’aggressione 4 contro 1 e di non essersi accorto di aver ferito a morte il 23enne. In cella è sotto tutela, controllato a vista dagli agenti della penitenziaria perché avrebbe ricevuto delle minacce. Nei suoi confronti c’è un divieto di avvicinamento, ma gli è stata concessa la possibilità di ricevere visite dalla fidanzata, al momento non indagata. Intanto, sono stati rinviati al 25 settembre gli accertamenti tecnici irripetibili dei Ris sull’auto e sui vestiti del killer. Disposto anche l’esame del fucile da sub.