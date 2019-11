Spaccata al negozio di telefoni: il bottino è scarso, il ladro arraffa i cellulari in riparazione

MONTEGIORGIO - Colpo con spaccata nella notte a Montegiorgio. Intorno alle 3.45 di notte è scattato l’allarme del centro Tim in zona Piane.

Sul posto è immediatamente arrivata una pattuglia dei carabinieri di Montegiorgio. I ladri, o meglio il ladro (si potrebbe trattare secondo gli uomini dell’Arma di un unico individuo) ha spaccato la vetrina, forse addirittura sfondandola con un’auto, e ha cercato di arraffare i contanti presenti in cassa. Trovando solo pochi spiccioli, circa una quindicina d’euro, ha portato via alcuni cellulari in riparazione. Magro bottino dunque ma danni ingenti alla vetrata dell’esercizio commerciale.

