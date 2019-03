Rapinatore con la pistola in gioielleria: arraffa cento orologi e scappa

di Maria Alessandra Pallotta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - «Non avrei mai pensato di ricordami una rapina con la pistola prima della pensione»: sono queste le prime parole di Graziano Tamburrini, di 62 anni, che, insieme alla moglie Maria Luisa Mariani, di 59 anni, gestisce la gioielleria Garulli di Corso Cairoli. Ieri mattina un uomo con accento laziale, con il volto scoperto, jeans, scarpe da tennis e un cappellino in testa, è entrato nell’attività, ha puntato la pistola (da appurare se vera o finta) ai titolari e, nel giro di qualche minuto, si è fatto consegnare 100 orologi per un valore di circa 10mila euro. «Venerdì mattina lo stesso uomo si era presentato da noi – racconta Tamburrini - e aveva visionato alcuni gioielli, tra cui degli orologi». Si era fatto mettere da parte un braccialetto e sarebbe tornato a prenderlo proprio ieri mattina. Forse era solo una scusa per fare un sopralluogo nell’attività.