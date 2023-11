MONTEGIORGIO - Conto alla rovescia per il Palio dei Comuni all’ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio. La sfida si terrà domenica 12. Fervono i preparativi e la macchina organizzativa è lanciata al massimo. Nei giorni scorsi presentato anche il drappo del Palio che sarà consegnato al Comune vincitore.



Il meccanismo



Per realizzarlo quest’anno è stato indetto il concorso “I Licei artistici marchigiani per il Palio dei Comuni”. Tutte le classi dei Licei della regione Marche sono state invitate a realizzare un’opera su tela con tecnica a scelta, senza vincoli se non quelli della misura. «Le classi che hanno aderito al concorso hanno consegnato le opere il 20 dello scorso mese e il comitato composto dall’amministrazione e dall’organizzazione del Palio ha decretato vincitore. Si tratta della classe V A di Arti figurative del Liceo Edgardo Minnucci di Ancona sotto la supervisione della professoressa Federica Toppan. Classe che sarà invitata a partecipare al Palio, avrà un buono pasto e sarà premiata in pista da un rappresentante della famiglia Mattii, proprietaria dell’ippodromo e della società che lo gestisce, con un buono acquisto per materiale artistico del valore di 200 euro. Lo ricorda la responsabile degli eventi del San Paolo Antonella Folchi Vici, a capo della coordinazione dell’appuntamento che auspica una sempre maggiore partecipazione dei Licei artistici a questo progetto.



Il futuro



«Mi piace pensare che il connubio tra i vari Comuni per progetti di collaborazione si apra a ventaglio in diversi ambiti, compresi quelli scolastici e giovanili - dice Folchi Vici -. Ringrazio i ragazzi che hanno aderito al nostro invito e realizzato opere di qualità squisitamente elevata e, nonostante la giovane età, mature da un punto di vista artistico. La scelta è stata davvero difficile e per nulla unanime. Le opere migliori verranno comunque esposte all’interno dell’ippodromo nella giornata del Palio dei Comuni». All’edizione di quest’anno parteciperanno 24 Comuni, 21 marchigiani e 3 in rappresentanza delle regioni limitrofe: Gualdo Tadino per l’Umbria, vincitore delle ultime due edizioni, Lanciano per l’Abruzzo e per il Lazio Amatrice. Nella mattinata del Palio si terrà una tavola rotonda con i rappresentanti comunali, provinciali e regionali voluta dal commissario alla Ricostruzione Guido Castelli per il rilancio dei territori marchigiani, in particolare quelli del cratere.