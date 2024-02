MONTEGIORGIO Ci siamo. Domani alle 13.50 parte la nuova stagione 2024 all’ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio. Il ritorno in pista dopo la breve pausa invernale. Si riparte, ovviamente, con le gare di pomeriggio in attesa poi del calendario per la bella stagione con le riunioni serali. Il via con una tris affollata e la corsa gentlemen, il Trofeo del Cuore. Confermati un aumento del montepremi ordinario rispetto all’anno scorso e anche per quest’anno le riprese e la trasmissione delle corse che saranno in Hd.

Il clou

Domani fari puntati sul Premio Carassai Bevande, una tris, quarté e quinté che promette emozioni forti con 20 cavalli di età superiore ai 5 anni pronti a sfidarsi. Ma non è solo la competizione a rendere speciale l’evento. La giornata sarà arricchita da una serie di corse entusiasmanti, che porteranno i nomi di alcune delle birre più amate: Forst, Becks, Menabrea, Tennent’s, Ceres e Moretti.

La solidarietà

Il Premio Forst, una corsa gentlemen e Trofeo del Cuore, è dedicato a cavalli indigeni ed europei di 5 anni ed oltre, sulla distanza dei 1660 metri, e in questo caso i driver abbandoneranno le fruste in scuderia, conducendo i propri portacolori con la sola forza del loro talento e della loro abilità. Gli stessi driver devolveranno una cifra di almeno 15 euro in beneficenza, somma triplicata per coloro che non sono iscritti alla Federnat. Per quanto riguarda i prossimi mesi, la stagione di corse al trotto 2024 promette di regalare emozioni forti con appuntamenti imperdibili come il Campionato italiano dedicato ai driver che in finale premierà il campione tricolore (ad agosto) e ovviamente il Palio dei Comuni a novembre, ormai entrato nella tradizione con la sfida fra i campanili marchigiani e non solo. Lo scorso anno la vittoria dei padroni di casa di Montegiorgio che hanno raggiunto Fermo in testa all’albo d’oro. Ma non è solo di grandi eventi che vive l'ippica a Montegiorgio: lungo il corso della stagione saranno numerosi gli appuntamenti con Gran Premi e corse tris. Al centro come sempre ci saranno i cavalli e i driver. Ma ecco le giornate di questa prima parte dell’anno. A febbraio le date sono venerdì 9, 16 e 23, a marzo venerdì 1°, 8, 15, 22 e 29 e il lunedì di Pasquetta, che cade il 1° aprile.