Palio dei Comuni, sale l'attesa per il Gala di Presentazione. Ecco i cavalli abbinati

MONTEGIORGIO - Giovedì 9 novembre, all'ippodromo San Paolo di Montegiorgio, a partire dalle 18, nel salone degli eventi, si terrà il tradizionale Gala del Palio, una serata in diretta televisiva durante la quale saranno definitivamente abbinati i cavalli ai 24 comuni partecipanti al XXXV Palio dei Comuni. Si preannuncia una serata all'insegna dell'agonismo e delle sfide tra i vari comuni, in attesa della "disfida" finale che si terrà domenica 12 novembre.