Porto San Giorgio, incidente nella notte tra due auto all'incrocio della Statale: abbattuto il semaforo. Il video

PORTO SAN GIORGIO - Disagi al traffico oggi in città, in occasione della Fiera di San Giorgio, per un incidente avvenuto nella notte, intorno alle 3, fra due auto all’incrocio fra la Statale, viale don Minzoni e la Strada Fermana, uno dei punti più a rischio (e trafficati) della provincia.

Lo schianto

Dopo l’incidente un’auto è finita contro il semaforo, piegato e gravemente danneggiato. I militi hanno soccorso due persone. Il semaforo distrutto è quello che regola l’immissione sulla Statale per chi proviene da viale don Minzoni.