Montegiorgio, blitz nel cantiere del presidio ospedaliero: tre denunce e maxi multa

MONTEGIORGIO - Il Nucleo Operativo e Radiomobile dei carabinieri di Montegiorgio, in sinergia con il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Ascoli Piceno ha effettuato un controllo all’interno del cantiere per la ristrutturazione del locale ospedale e sono emerse diverse irregolarità che hanno portato alla denuncia in stato di libertà di tre titolari delle aziende edili al lavoro e all'applicazione di sanzioni amministrative per un totale di 23mila euro.

Le violazioni accertate comprendono la mancanza di adeguati dispositivi di sicurezza, quali la viabilità interna al cantiere e la presenza di parapetti protettivi, oltre al grave fenomeno del lavoro nero (è stato infatti sorpreso a lavorare un cittadino libico totalmente “in nero”) e del distacco illecito di altri due lavoratori. Le autorità giudiziarie e amministrative competenti sono state informate delle violazioni e delle sanzioni applicate .