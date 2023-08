La Cavalcata dell'Assunta entra nel vivo: ecco gli abbinamenti dei cavalli alle 10 contrade per la sfida di martedì 15 agosto

FERMO - Si è tenuta ieri sera la Tratta dei Barberi in piazza del Popolo a Fermo e una folla numerosa si è radunata per i cavalli provenienti da diverse parti d’Italia: Audace da Clodia, Azoto da Clodia, Demoni, Diamante Prezioso, All, Cristal Grey, Clorindia, Curiossa, Corallu e Baronessa. La Cavalcata dell'Assunta entra dunque nel vivo della rievocazione tradizionale.

Ogni Priore ha estratto il cavallo con cui le 10 contrade gareggeranno alla corsa del Palio del 15 agosto.

Ecco gli abbinamenti

Castello – Baronessa

Campolege – All

Capodarco – Cristal Grey

San Martino – Corallu

Torre di Palme – Demoni

Molini Girola – Clorindia

San Bartolomeo – Azoto da Clodia

Fiorenza – Audace da Clodia

Campiglione – Curiossa

Pila – Diamante Prezioso