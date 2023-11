MONTEGIORGIO - Sindaci e assessori in prima fila, video promozionali su paesi e città. E soprattutto l’abbinamento dei cavalli ai Comuni suddivisi nelle 3 batterie. Ieri pomeriggio nuovo e decisivo step in vista del Palio dei Comuni in programma domenica all’ippodromo San Paolo. Un pomeriggio di corse, scommesse e sana rivalità che quest’anno celebra i suoi primi 35 anni. Gran parte degli abbinamenti dei cavalli era stata già decisa, con le delegazioni cittadine stremate dopo le febbrili trattative per accaparrarsi i cavalli (e i driver) migliori. Ieri gli ultimi abbinamenti con la relativa griglia di partenza: tecnici e meno esperti si sono già cimentati nei pronostici. Come sempre in questi casi, meglio non sbilanciarsi. Al San Paolo è di scena il gotha del trotto, ma la sorpresa della giornata è sempre in agguato.

La scelta

I Comuni sono 24, il sorteggio ha completato il tabellone. Si parte con la batteria Pascià Lest che vede in pista, fra cavalli già scelti e sorteggiati, Vesna (Macerata), Achille Blv (Francavilla d’Ete), Usain Toll (Camerino), Always Ek (Fermo), Bravo di Ruggi (Montefalcone), Blackflash Bar (Gualdo Tadino), Carolyn Francis (Campofilone) e Cointreau (Sant’Elpidio a Mare). Nella seconda, Moni Maker, sfida fra Akela Pal Ferm (Montegiorgio), Verdon Wf (Montappone), Brest dei Greppi (Lanciano), Jimmy Ferro (Civitanova), Carlomagno d’Esi (Jesi). Vincerò Gar (Rapagnano), Baaria Ama (Ancona) e Cabasse - s - (Amatrice). Si chiude con la batteria Dryade Des Bois che lancia Eclat de Gloire (Montegranaro), Bonneville Gifont (Petritoli), Cokstile (Porto San Giorgio), Synergy - Us - (Belmonte), Coffé Time Bi (Ascoli), Zacon Gio (Monte Urano), Anastasia dei Rum (Arquata del Tronto) e City Lux (Porto Sant’Elpidio). La famiglia Mattii che gestisce l’ippodromo è in grande spolvero. Salvatore parla di «un Palio che si prospetta già bellissimo e ricco di spunti», Alessia ricorda «le emozioni che ha regalato in ogni edizione». Ai nastri di partenza anche Gualdo Tadino, che aveva già deciso di scommettere di nuovo su Blackfish Bar. Il Comune umbro a sorpresa aveva vinto l’edizione 2021 e lo scorso anno concesso il bis. Gli agguerriti Comuni marchigiani fanno gli scongiuri, ma i vincitori uscenti sognano il triplete. «E’ il sesto anno - dice il sindaco Massimiliano Presciutti - che siamo presenti e saremo anche l’unico Comune umbro partecipante». Un occhio va poi a driver: da Alessandro Gocciadoro a Enrico Bellei, i grandi nomi non mancano.

L’iniziativa

Tra l’altro la sfida di domenica sarà preceduta alle 12 da una tavola rotonda, sempre all’ippodromo, sul rilancio economico e turistico della zona ferita dal terremoto. Sono attesi i sindaci dei Comuni in gara con il commissario alla Ricostruzione Guido Castelli. «Il Palio - dice lo stesso Castelli - è una realtà che preserva le nostre tradizioni e valorizza il senso di comunità. Un’occasione di promozione territoriale e di coesione sociale e culturale, che ci ricorda quanto sia importante guardare al futuro tenendo ben salde le proprie radici».