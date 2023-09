ASCOLI - Massimo Massetti, presidente del consiglio degli anziani, ha presenziato ieri a Roma, al Ministero della Salute, al tavolo di lavoro sulla sicurezza dei cavalli nelle manifestazioni popolari, convocato su richiesta dal sottosegretario Marcello Gemmato. Il Ministero intende sostituire l’Ordinanza Martini del 2011, che va sempre in proroga e scadrà a fine anno, con un Decreto del presidente del Consiglio ed ha chisto alle città di Palii e Giostre di fornire il loro contributo. «È stata data una grande opportunità agli organizzatori di queste manifestazioni - ha rivelato Massetti - con grande soddisfazione da parte dei partecipanti. Ognuno dei presenti ha espresso il proprio pensiero, anche se c’è sinergia e tutti diciamo la stessa cosa. Al momento, non esiste un indirizzo né una bozza. Nell’arco di 24 e 48 ore ogni manifestazione manderà le sue osservazioni e poi verrà convocato un tavolo tecnico».





L’Ordinanza Martini sul benessere animale, datata 2011, resterà in vigore fino al 31 dicembre. Il Governo poi adotterà un Decreto del presidente del Consiglio per normare in maniera stabile e chiara, entro la fine dell’anno, la sicurezza all’interno di manifestazioni popolari. I contributi offerti dalle città partecipanti, oltre ad Ascoli erano presenti i rappresentanti di Siena, Fucecchio, Ferrara, Legnano e Asti, mentre altre sono intervenute online, hanno l’obiettivo di permettere a chi dovrà redigere la norma di avere un quadro il più completo possibile. «In questo primo incontro - ha spiegato il sindaco di Siena Nicoletta Fabio - abbiamo cercato di sottolineare non tanto gli aspetti tecnici, quanto i valori identitari che ci contraddistinguono, per far comprendere al meglio come questo Dpcm debba saper tutelare ogni singola realtà».

La commissione disciplinare



A Foligno era atteso per la serata di ieri o al massimo per questa mattina, il pronunciamento della commissione disciplinare della rievocazione storica umbra sull’eventuale squalifica da comminare al cavaliere Luca Innocenzi del rione Cassero, per la rissa scoppiata il 4 giugno alle prove ufficiali per la Quintana della Sfida. In caso di stop, è pronto a debuttare Paolo Palmieri che a luglio ha provato ad Ascoli per il sestiere di Sant’Emidio, in sostituzione dell’infortunato Pierluigi Chicchini. I rossoverdi poi gli hanno preferito Tommaso Finestra. Palmieri ha disputato la prova ufficiale per il Cassero. Riguardo agli “ascolani”, forfait di Nicholas Lionetti che non si è ancora ripreso dall’infortuno del 6 agosto al campo dei giochi. Il rione Pugilli si affida all’esordiente Raul Spera. Ce la fa, invece, Gianluca Chicchini per Croce Bianca. Conferme per Lorenzo Melosso al Badia e Tommaso Finestra allo Spada. Il Giotti, al posto di Massimo Gubbini, punta sull’ex rossoverde Riccardo Raponi. Altro ex al rione Ammanniti: c’è Mattia Zannori. Concludono il lotto Daniele Scarponi per Contrastanga, Alessandro Candelori per Morlupo e Luca Morosini per La Mora.