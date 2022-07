Montegiorgio, trotto all'ippodromo San Paolo ed Esposizione internazionale Canina. Tutti i pronostici

MONTEGIORGIO - Il 17 luglio a partire dalle ore 20, nuovo appuntamento con le corse al trotto dell’ippodromo San Paolo di Montegiorgio, mentre già dalle 09:30 del mattino ospiterà la 10° Esposizione Internazionale Canina di Fermo, a cui il Gruppo Cinofilo Fermano, sta lavorando da mesi per riproporre la bellissima manifestazione dove si potranno ammirare cani provenienti da tutt’Europa e magari anche da fuori Europa, che oramai non sa più fare a meno della bellissima location dell’Ippodromo della Famiglia Mattii.

I semifinalisti

Nel frattempo possiamo già svelarvi i nomi dei primi 5 guidatori che venerdì 15 luglio, quattro entusiasmanti batterie, hanno staccato il biglietto per la semifinale di martedi 5 agosto: Vincenzo Luongo, in giubba marrone, un guidatore che sta attraversando un momento d’oro e che oggi è sesto nella classifica assoluta vittorie nazionali, con 24 punti; Antonio Simioli, in giubba fucsia, napoletano verace che è passato dalle corse dei gentleman, che sono gli amatori, al professionismo con eguali successi, con 9,5 punti; Luigi Cimmino, in giubba blue, che sta intraprendendo la strada di abili colleghi, con 8 punti; René Legati, in giubba azzurra, ha trasformato l’hobby di famiglia in un mestiere vincente, con 7 punti e Edoardo Loccisano, in giubba verde, guidatore torinese misurato con il senso del traguardo, con 6 punti. Gli altri 5 guidatori semifinalisti usciranno dalla 4 batterie di domenica 24 luglio, seconda giornata di qualificazione.

Corse al trotto

Il 17 luglio secondo appuntamento di questo weekend con le corse al trotto al San Paolo di Montegiorgio, si inizia alle ore 20:00. Il team Ehlert è una delle scuderie che hanno vinto di più nella storia del trotto italiano ed europeo. Il trainer tedesco è sceso in Italia trent'anni fa, e se ne è subito innamorato, scegliendo il Bel Paese come luogo di lavoro e di vita. Dopo un po' di tempo, l'allenatore ha trovato anche il guidatore adatto per esaltare le sue qualità. Lui è Roberto Vecchione, napoletano trasferitosi al nord con la voglia di emergere. E proprio Roberto Vecchione e Holger Ehlert saranno tra i protagonisti annunciati della domenica sera del San Paolo Montegiorgio, in cui l'armata schiererà ben cinque cavalli di chance su sette corse. Eppure, accade per una strana circostanza, che nelle due prove più qualitative del giorno i favoriti siano altri. Nel premio Marcello Mazzarini, corsa che ricorda uno dei più grandi guidatori di sempre, il favorito sarà infatti Canadian As, eccellente portacolori della Scuderia Santese, mentre nell'ultima corsa, il premio Golden Top, sarà il locale Back On Top il più quotato. Succede anche questo al San Paolo, dove le storie degli uomini e dei cavalli non finiscono mai.

Esposizione Canina

Per la 10° Esposizione Internazionale Canina di Fermo ci si aspetta una grande varietà di razze, che sfileranno tutto il giorno, ed entusiasmeranno grandi e piccoli. Il Gruppo Cinofilo Fermano invita tutti a partecipare e ad assistere all’expo canina internazionale 2019 che si terrà domenica 17 luglio, a partire dalle ore 09:30. Sarà un trionfo di cani e di pubblico che hanno trovato nell’ippodromo San Paolo di Montegiorgio una splendida cornice: un parco ombreggiato, un comodo parcheggio vicino ai ring, ring cani gamba corta e ring best in show con moquettes. E poi i vincitori, come tradizione, sfileranno in pista davanti al pubblico e alle telecamere.

PRONOSTICI DI DOMENICA 17 LUGLIO 2022 DI MATTEO MUCCICHINI

Prima corsa

I puledri fanno la loro prima apparizione anche al San Paolo. Espresso Gso e Eva del Ronco sono accomunati da buona qualifica e da errore al debutto. Sembrano attrezzati per fare velocità. Eduard è la scelta di De Filipis rispetto a Eva, poi la regale Evaluna Pax

3 Espresso Gso 5 Eva del Ronco 1 Eduard 6 Evaluna Pax

Seconda Corsa

Gentleman di qualità in cui possono vincere in tanti. Bonita Alter proverà la partenza dal sette e se dovesse andare davanti potrebbe anche resistere. Tatticamente anche Albereta Cla punta al comando anche se l’ultima ha perso male in testa. Vida Francis va forte da un po’ di tempo e sarà protagonista. Top dei Model ha bisogno di un po’ di schema che potrebbe concretizzarsi

7 Bonita Alter 3 Abereta Cla 4 Vida Francis 6 Top dei Model 1 Bianco Cipriani

Terza Corsa

Canadian As ha dalla sua la forma, la qualità, il numero per allungare la serie. Cabiria Gso è una cavalla di classe che in questo contesto potrebbe fare valere. Canadian Wise L ha numero scomodo ma conta per un piazzamento. Crispere se non sbaglia. Croupier ha fatto bene in categoria inferiore.

1 Canadian As 6 Cabiria Gso 7 Canadian Wise L 5 Croupier

Quarta Corsa

Doppio chilometro per quattro anni di categoria modesta in cui Cocoon Club potrebbe essere una chiave se non una base. Cielo degli Ulivi ha posizione di avvio invitante e potrebbe approfittarne. La carriera parla anche a favore di Coldplay Wise L che però ha numero difficile. Carmen Rek è regolare e sta scalando le categorie. Candida del Sile sorpresa.

5 Cocoon Club 3 Cielo degli Ulivi 6 Carmen Rek Coldplay Wise L 9 Candida del Sile

Quinta Corsa

Stavolta tocca a Demetrio Ama avere i favori del pronostico, dopo la vittoria convincente di Montecatini si può preferire a Detto Jet, rientrato bene dopo lungo tempo. Divina Col ha lo steccato e la possibilità di farsi valere. Dea Alter ha corso in maniera sfacciata a Cesena, se sarà oculata potrà piazzarsi. Anche Dark Lady dei Rum è in corsa.

5 Demetrio Ama 1 Divina Col 3 Detto Jet 9 Dea Alter 7 Dark Lady Dei Rum

Sesta Corsa

Corsa con tanti, tantissimi partenti e proprio questo potrebbe avvantaggiare Boniek Sm che è tornato al successo l’ultima volta. Baltimora Best se non trova traffico è una che conta. Beautè in terza fila dovrà filtrare con fortuna dalla terza fila per far valere la sua forma. Bailando Col è in forma, Bay Nino Wise L e poi molti altri in lizza.

3 Boniek Sm 11 Baltimora Best 17 Beautè 13 Bailando Col 10 Bay Nino Wise L

Settima Corsa

Ultima corsa e forse la più interessante. Back On Top sta volando e anche in seconda fila va considerato in cima al pronostico. Aleph Lux con lo steccato e con la categoria è un’alternativa. Buongallo Wise L è in forma e potrebbe sfilare davanti. Brigitte Gso se si trovasse sulla pista sarebbe un’idea, poi Aligero dei Rum e Amateur.

9 Back on Top 1 Aleph Lux 4 Bungallo Wise L 5 Aligero dei Rum 6 Amateur