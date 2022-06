Ippodromo San Paolo, ripartono le corse: oggi il primo appuntamento di un programma ricco di sfide di cartello

MONTEGIORGIO - Oggi alle 16 l’ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio riapre le porte agli appassionati dell’ippica. La stagione estiva sarà illuminata anche dal Campionato italiano guidatori trotto. Oggi in programma 7 corse, quasi tutte dedicate ai professionisti dell’ippica: proprietari, allenatori, guidatori, gentlemen, allevatori e artieri. Il centrale è il Premio Stagione 2022.

Ingresso e parcheggi sono come sempre gratuiti. Per chi ama seguire le corse e pasteggiare può salire al ristorante le Terrazze, con vista panoramica sulla retta d’arrivo, oppure approfittare per un pasto più veloce all’Osteria Pizzeria Il Borgo, tavola calda e pizzeria. Ci sono poi le birre del Bistrot Amnesia da accompagnare con piatti invitanti. Sotto le tribune e vicino all’agenzia Eurobet c’è anche il Bar Amnesia.

«Durante le giornate di corsa saranno dunque in funzione tre strutture per la ristorazione», sottolinea soddisfatta la presidente Alessia Mattii. Per quanto riguarda i prossimi eventi sono 4 le giornate a giugno (oggi, venerdì 10, domenica 19 e domenica 26) e 9 a luglio (venerdì 1°, venerdì 8, domenica 10, venerdì 15, domenica 17, venerdì 22, domenica 24 e venerdì 29). Venerdì 15 luglio la prima eliminatoria del Campionato italiano guidatori trotto, e venerdì 24 la seconda eliminatoria. Otto, infine, le giornate ad agosto (martedì 5, domenica 7, venerdì 12, domenica 14, venerdì 19, domenica 21, venerdì 26 e domenica 28). Domenica 7 la semifinale del Campionato e domenica 21 la finale.

