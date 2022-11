Febbre da cavallo all'ippodromo di Montegiorgio, ecco chi ha vinto il Palio dei Comuni

MONTEGIORGIO - La febbre da cavallo batte anche il maltempo e il Palio dei Comuni che si è tenuto oggi pomeriggio all'ippodromo San Paolo segna un altro successo con una bella partecipazione di pubblico e 4 gare, fra le 3 batterie e la finale, molto interessanti. Va male di nuovo alle Marche che, malgrado la nutrita presenza, ancora una volta debbono arrendersi a Gualdo a Tadino che centra il secondo successo consecutivo.

Palio dei Comuni all'ippodromo San Paolo, ecco il vincitore

Finale strepitoso per il suo Bengurion Jet con alle redini l'esperto Alessandro Gocciadoro che batte sul filo di lana Global Trustworthy che correva per Civitanova. Nulla da fare per i favoriti Cockstile e Zacon Gio. Sul podio, e questa è la sorpresa più grande, Africa Jet che ha corso per la piccola Campofilone.

Grande soddisfazione per i vincitori, in primis il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti. Appena fuori dal podio il cavallo di Fermo, Vetrina anche per i Comuni partecipanti che quest'anno sono saliti a 27, fra cui il capoluogo di regione Ancona. Piccola rappresentanza, oltre che dall'Umbria, anche dall'Abruzzo.