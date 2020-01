Scoppia l'incendio e cede il solaio: salvate le case vicine, ma l'appartamento è inagibile

MONTEGIORGIO - Allarme per un incendio che si è sviluppato in uno stabile costruito su tre livelli in zona Alteta della contrada San Zenone di Montegiorgio e ne ha provocato l’inagibilità. Dalle fiamme, che si sono sviluppate in una stanza forse a causa di un corto circuito, sono derivati danni da fumo e anche al solaio che in parte ha ceduto rendendo l’edificio per ora non fruibile da parte dell’unico occupante che al momento dell’incendio non era in casa.

Per ora si sistemerà da amici e poi sarà il Comune a dovergli trovare un alloggio vista la necessità di evacuare l’edificio inagibile. L’intervento dei vigili del fuoco è stato fondamentale oltre che per spegnere le fiamme anche per impedire che si propagassero ad un’abitazione adiacente. L’allarme per l’incendio nel casolare è stato lanciato da parte di alcuni vicini di casa visto che l’inquilino al momento si trovava fuori. I vicini hanno anche chiamato lo stesso inquilino che è corso a vedere cosa fosse successo.

