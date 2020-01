Pesaro, accende il camino ma è investito dalle fiamme: ustionato, corsa in ospedale

PESARO - Paura nella notte a cavallo tra San Silvestro e Capodanno per un uomo rimasto ustionato mentre tentava di accendere il fuoco del camino: all’improvviso la fiamma l’ha investito e ha dovuto andare al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore per le ustioni riportate alle braccia.

Notte di lavoro per i vigili del fuoco che sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento di alcuni cassonetti che avevano preso fuoco dopo essere stati colpiti da alcuni botti. E sempre i vigili del fuoco ieri mattina sono dovuti intervenire in un ripostiglio agricolo nella zona del parco del San Bartolo che aveva preso fuoco. La sera prima aveva ospitato una cena e i partecipanti avevano cucinato della carne alla brace. Probabilmente i residui hanno attecchito provocando dopo qualche ora un principio d’incendio che è stato spento in poco tempo grazie all’intervento dei pompieri.

