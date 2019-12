Piazzale Camerino, incendio per i botti: intervengono i vigili del fuoco

ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio a piazzale Camerino per ripristinare le condizioni di sicurezza dopo un allarme incendio. Un gruppo di ragazzi aveva deciso di trascorrere il pomeriggio di festa sparando botti sugli aghi di pino, che hanno preso fuoco. La squadra si è portata dal comando di via Bocconi in piazzale Camerino dove nel giro di poco tempo ha riportato la sicurezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA