Lo scaldino innesca un incendio in camera da letto: casa sgomberata

GROTTAMMARE - Scoppia l'incendio in casa: nessun ferito ma i vigili del fuoco sono costretti a sgomberare l'appartamento.

LEGGI ANCHE:

Distrutta dalle fiamme l’auto parcheggiata sotto casa, paura tra i residenti nella notte

Ancona, va a fuoco la canna fumaria dello stabilimento. Evacuati dipendenti e clienti da Giampaoli

L'allarme è scattato ieri sera in via Ballestra, nel centro di Grottammare, dove un incendio si è sviluppato nella camera da letto dalla casa, con tutta probabilità originato da uno scaldino appoggiato sulle coperte. Immediato l'intervento da parte di vigili del fuoco, carabinieri e 118. Per fortuna non si registrano feriti, ma i vigili del fuoco hanno sgomberato l'appartamento danneggiato dal fuoco.



Ultimo aggiornamento: 17:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA