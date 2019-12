Distrutta dalle fiamme l’auto parcheggiata sotto casa, paura tra i residenti nella notte

CIVITANOVA - Un’auto divorata dalle fiamme poco prima dell’alba. L’allarme è scattato intorno alle 5.45 di ieri, in via Custoza, una traversa di via Indipendenza, a due passi dal centro. In fiamme una Volkswagen Touran, che si trovava parcheggiata lungo la strada dalla sera prima; la vettura risulta di proprietà di una donna di origine tunisina, che vive e lavora a Civitanova.

La macchina, come si diceva, era stata parcheggiata diverse ore prima, intorno alle 22. Non appena qualcuno si è accorto delle fiamme, sono stati chiamati i pompieri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della caserma di via Aldo Moro, che nel giro di poco tempo hanno domato le fiamme e spento l'incendio. Stando ai primi accertamenti non sono state trovate tracce che facciano pensare a cause dolose.