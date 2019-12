Furgone divorato dalle fiamme, panico sulla superstrada Valdichienti

LEGGI ANCHE:

MUCCIA - Furgone divorato dalle fiamme in galleria. L’incendio è divampato nel pomeriggio, intorno alle 16, lungo la superstrada Valdichienti, dopo l’uscita di Muccia, in direzione monti. Momenti di grande paura. Fortunatamente non ci sono stati feriti e nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. È stato l’uomo alla guida del furgone a dare tempestivamente l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Camerino, la polizia stradale e il personale dell’Anas.