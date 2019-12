Ancona, va a fuoco la canna fumaria dello stabilimento. Evacuati dipendenti e clienti da Giampaoli

ANCONA - Incendio allo stabilimento dell'industria dolciaria Giampaoli alla Baraccola di Ancona questa mattina. Per cause in corso di accertamento, le fiamme si sono propogate dal forno dei biscotti a una canna fumaria.

Tra le ipotesi, ancora al vaglio di vigili del fuoco, accorsi con tre mezzi, e polizia, che ci sia stato un blocco del nastro dovuto a un'interruzione della energia elettrica. L'incendio è stato domato e sono in corso le opere di bonifica e messa in sicurezza per verificare che non ci siano altri focolai. Evacuati i clienti che affollavano il negozio e i dipendenti. Non si segnalano problemi per le persone.

Ultimo aggiornamento: 11:51

