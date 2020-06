Esce per una passeggiata ma non rientra più: anziano trovato morto vicino a casa

MONTE URANO- Tragedia ieri mattina a Monte Urano dove un anziano di 78 anni è stato trovato senza vita da un familiare.

L’uomo era uscito di casa all’alba e il familiare, non vedendolo rientrare, è uscito anche lui alla sua ricerca fino alla drammatica scoperta: l’anziano era senza vita, in una struttura prefabbricata vicino casa. Sul posto i soccorritori del 118 e i carabinieri. Il decesso sarebbe da addebitare a cause naturali

